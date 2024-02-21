Зеленский призвал премьера Польши приехать на границу для обсуждения блокады
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на границу для урегулирования ситуации с блокадой.
В видеообращении украинский лидер также попросил польского президента Анджея Дуду «поддержать этот диалог».
«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами... Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни дают нам шанс это сделать», - указал Зеленский.
Он также добавил, что в этой встрече должен принять участие представитель Еврокомиссии.
Ранее украинская Погранслужба заявила, что польские фермеры начали более жёстко блокировать движение на границе с Украиной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru