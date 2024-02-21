Зеленский призвал премьера Польши приехать на границу для обсуждения блокады

В видеообращении украинский лидер также попросил польского президента Анджея Дуду «поддержать этот диалог».

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами... Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни дают нам шанс это сделать», - указал Зеленский.

Он также добавил, что в этой встрече должен принять участие представитель Еврокомиссии.

Ранее украинская Погранслужба заявила, что польские фермеры начали более жёстко блокировать движение на границе с Украиной, сообщает RT.

