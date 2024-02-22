Словакия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
Словакия намерена сохранить действие запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.
«Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха», — отметил политик.
По его словам, позиция Еврокомиссии в этом вопросе только подтверждает необходимость продолжения реализации запрета на ввоз украинской продукции. Глава словацкого правительства добавил, что сейчас в список попали 14 наименований.
Ранее Польша не пустила на рынок страны более 100 тонн агропродукции с Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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