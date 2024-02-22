Словакия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

«Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха», — отметил политик.

По его словам, позиция Еврокомиссии в этом вопросе только подтверждает необходимость продолжения реализации запрета на ввоз украинской продукции. Глава словацкого правительства добавил, что сейчас в список попали 14 наименований.

Ранее Польша не пустила на рынок страны более 100 тонн агропродукции с Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

