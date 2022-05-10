В ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID в 50 странах

Всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа заражений коронавирусом в 50 странах мира. Об этом сообщает ТАСС.

По данным главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, причина этого кроется в распространении подвидов омикрон-штамма. Между тем, он отметил, что в сравнении с предыдущими волнами пандемии, количество заражений относительно невысоко, за счет вакцинации населения.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусом после первой части майских праздников.



