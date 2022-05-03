Депутат Госдумы не исключил, что США причастны к разработке коронавируса
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти США являются угрозой для всего мирового сообщества, сообщает РИА Новости.
По его словам, американцы разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, однако никакой ответственности за свои противоправные действия не несут. Он не исключил, что и коронавирус может быть одной из таких разработок.
«США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения... Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США, как вид биологического оружия, направленного против человечества», - резюмировал Шеремет.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность США по созданию биологических лабораторий на Украине является недопустимой, сообщает RT.
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