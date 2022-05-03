Депутат Госдумы не исключил, что США причастны к разработке коронавируса

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти США являются угрозой для всего мирового сообщества, сообщает РИА Новости.

Журналистка рассказала об американских биолабораториях на Украине

По его словам, американцы разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, однако никакой ответственности за свои противоправные действия не несут. Он не исключил, что и коронавирус может быть одной из таких разработок.

«США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения... Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США, как вид биологического оружия, направленного против человечества», - резюмировал Шеремет.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность США по созданию биологических лабораторий на Украине является недопустимой, сообщает RT.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Биологическое ОружиеСШАКоронавирусГосдумаДепутаты
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