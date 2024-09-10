Власти ограничили проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС

Отмечается, что объехать участок можно будет через поселок Иванино. Власти региона пообещали разместить соответствующие указатели и таблички для информирования водителей.

Проезд уже был запрещен 6 сентября, однако изначально запрет не касался служебного и пассажирского транспорта и действовал с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 17:30.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что катастрофа, которая может возникнуть из-за атак украинских войск на Курскую атомную электростанцию, коснется Европы.

