Власти ограничили проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что оперативный штаб принял решение ограничить проезд через промзону Курской АЭС транзитного транспорта.
Отмечается, что объехать участок можно будет через поселок Иванино. Власти региона пообещали разместить соответствующие указатели и таблички для информирования водителей.
Проезд уже был запрещен 6 сентября, однако изначально запрет не касался служебного и пассажирского транспорта и действовал с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 17:30.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что катастрофа, которая может возникнуть из-за атак украинских войск на Курскую атомную электростанцию, коснется Европы.
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