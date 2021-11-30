Власти Испании на две недели ограничили авиасообщение с Африкой

Испанское правительство приняло решение ограничить полёты в страну из семи африканских государств из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает пресс-служба Минздрава королевства.

Польские власти запретили полёты в Африку и продлили карантин

В сообщении говорится, что принятые меры касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии и Зимбабве.

В период со 2 по 15 декабря из этих стран будут приниматься только рейсы, которые перевозят жителей Испании и Андорры. Также в испанские аэропорты будут пускать транзитные самолёты, однако пассажирам будет запрещено покидать пределы транзитной зоны.

В Минздраве Испании добавили, что срок действия ограничений может быть продлён в зависимости от ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».

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ТЕГИ:КоронавирусАвиаперелетыЗапрет ПолётовАфрикаИспания
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