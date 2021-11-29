Польские власти запретили полёты в Африку и продлили карантин

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» власти запретили авиаперелёты в семь африканских стран, сообщает ТАСС.

Назван главный симптом нового штамма коронавируса

По его словам, это Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Замбия и Зимбабве. Для лиц, прибывающих из эти государств, в стране ввели 14-дневный карантин.

Кроме того, эта мера касается граждан, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону, однако в данном случае возможно сокращение карантина до 8 дней при отрицательном тесте на коронавирус.

Ранее организаторы Зимней Универсиады 2021 года объявили об отмене соревнований из-за нового штамма коронавируса.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КоронавирусАфрикаЗапретКарантинПольша
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