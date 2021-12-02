Власти Германии ужесточат ограничения для непривитых от коронавируса

По итогам совещания с главами регионов она отметила, что такие же ограничения будут действовать и в отношении розничных магазинов, за исключением продовольственных.

Меркель добавила, что дополнительно региональным властям дали возможность ввести требование предъявлять свежий ПЦР-тест.

Ранее власти Германии заявили, что у туриста, вернувшегося из ЮАР, был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

