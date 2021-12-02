Власти Германии ужесточат ограничения для непривитых от коронавируса
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране на культурные мероприятия смогут попасть только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19 млм переболевшие, сообщает РИА Новости.
По итогам совещания с главами регионов она отметила, что такие же ограничения будут действовать и в отношении розничных магазинов, за исключением продовольственных.
Меркель добавила, что дополнительно региональным властям дали возможность ввести требование предъявлять свежий ПЦР-тест.
Ранее власти Германии заявили, что у туриста, вернувшегося из ЮАР, был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».
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