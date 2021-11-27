В Германии выявили новый штамм коронавируса «омикрон»

Сообщение медиков подтвердил министр по социальным вопросам из земли Гессен Кай Клозе. Клозе. В Twitter он написал, как развивается ситуация.

«Несколько мутаций, характерных для омикрона, были обнаружены прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки гражданина. Пациент изолирован дома», — пообещал Клозе.

По его данным, ученые пока не смогли сделать полную расшифровку образца вируса, взятого у немецкого гражданина.

Также 27 ноября о минздрав Чехии заявил, что проверяет информацию в связи с возможным фактом заболевания омикроном.

Накануне омикрон обнаружили в Бельгии. Страна стала первой в Европе, где выявили этот штамм коронавируса.

