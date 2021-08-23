Власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу

В конце июня министерство запретило всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка. Запрет был продлен.

Также в список попали такие страны, как Индия, Тунис, Перу и другие.

Тем временем, Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. С таким заявлением выступили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

