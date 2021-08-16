Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. С таким заявлением выступили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там отметили, что это решение было принято после заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Помимо этого, РФ с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также увеличивается число самолётов, вылетающих на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, пишет Ura.ru.