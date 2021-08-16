Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. С таким заявлением выступили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там отметили, что это решение было принято после заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Помимо этого, РФ с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также увеличивается число самолётов, вылетающих на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, пишет Ura.ru.

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Напомним, 9 августа в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх приземлился самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы. Это первый пассажирский рейс, прибывший туда после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта. В этот же день первый российский самолет после «запрета» приземлился в египетской Хургаде.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты 8 июля этого года.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАвиасообщениеРоссия
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