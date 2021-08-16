Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. С таким заявлением выступили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там отметили, что это решение было принято после заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Помимо этого, РФ с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также увеличивается число самолётов, вылетающих на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, пишет Ura.ru.
Напомним, 9 августа в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх приземлился самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы. Это первый пассажирский рейс, прибывший туда после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта. В этот же день первый российский самолет после «запрета» приземлился в египетской Хургаде.
Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью остановлено в ноябре 2015 года после катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты 8 июля этого года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- В МВД Украины назвали версии гибели мэра Кривого Рога
- Российские шаманы хотят создать «кодекс чести»
- Росавиация уточнила информацию об авиабилетах за 1 рубль
- Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
- В МИД РФ назвали условия исключения «Талибана» из списка террористов
- В России подтвердили 20 765 случаев коронавируса за сутки
- «Что там с правами?» Захарова отреагировала на ситуацию в аэропорту Кабула
- США пригрозили лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой
- Талибы охраняют посольство России в Кабуле
- В России создали убивающий COVID-19 материал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru