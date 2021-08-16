Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там напомнили, что оно из-за неблагоприятной эпидобстановки оно было прервано с 15 апреля. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.

Напомним, Танзания была одним из первых государств, с которым РФ возобновила авиасообщение после начала пандемии COVID-19. Это произошло в августе прошлого года. Однако 12 апреля в оперштабе решили приостановить полёты из России в Танзанию с 15 апреля на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в этой стране.

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А ранее в понедельник стало известно, что Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. С таким заявлением выступили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там отметили, что это решение было принято после заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Помимо этого, РФ с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также увеличивается число самолётов, вылетающих на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, пишет Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ТуризмКоронавирусРоссияАвиасообщение
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