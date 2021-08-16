Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там напомнили, что оно из-за неблагоприятной эпидобстановки оно было прервано с 15 апреля. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.

Напомним, Танзания была одним из первых государств, с которым РФ возобновила авиасообщение после начала пандемии COVID-19. Это произошло в августе прошлого года. Однако 12 апреля в оперштабе решили приостановить полёты из России в Танзанию с 15 апреля на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в этой стране.