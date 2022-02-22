Власти Британии отменяют обязательную самоизоляцию для больных COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательной самоизоляции для больных COVID-19, сообщает RT.
Он сообщил, когда это произойдет.
«Мы откажемся от всех остающихся внутренних юридических ограничений. С четверга, 24 февраля, мы отменим требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус», — заявил глава правительства.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с 5 марта в республике отменят почти все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения
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