Власти Британии отменяют обязательную самоизоляцию для больных COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательной самоизоляции для больных COVID-19, сообщает RT.

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Он сообщил, когда это произойдет.

«Мы откажемся от всех остающихся внутренних юридических ограничений. С четверга, 24 февраля, мы отменим требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус», — заявил глава правительства.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с 5 марта в республике отменят почти все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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