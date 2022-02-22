Власти Британии отменяют обязательную самоизоляцию для больных COVID-19

Он сообщил, когда это произойдет.

«Мы откажемся от всех остающихся внутренних юридических ограничений. С четверга, 24 февраля, мы отменим требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус», — заявил глава правительства.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с 5 марта в республике отменят почти все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения

