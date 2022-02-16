Власти Австрии объявили об отмене ковидных ограничений

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с 5 марта в республике отменят почти все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, сообщает RT.

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Так, с 19 февраля посещать общественные места смогут не только те, кто привился или переболел, но и граждане с отрицательным ПЦР-тестом или имеющие антитела к COVID-19.

Кроме того, с 5 марта общепит и развлекательные заведения снова смогут работать по ночам, также будут отменены ограничения на количество участников различных зрелищных мероприятий.

«Больше не будет никаких правил на посещение общественных мест, больше никакого «зелёного паспорта», - подчеркнул глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что с 12 февраля в стране отменяются практически все ограничения, в том числе соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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