СМИ: В Швеции с 9 февраля отменят все ограничения по коронавирусу

Отмечается, решение было принято в связи со стабилизацией системы здравоохранения. Ранее такое же решение приняли Дания и Норвегия. В настоящее время это решение ожидает одобрение шведского правительства.



По данным СМИ, управление здравоохранения не хочет рассматривать коронавирус как социально опасное заболевание. В Швеции полностью вакцинированы более 83% населения, около 50% привиты бустерной дозой.





