СМИ: В Швеции с 9 февраля отменят все ограничения по коронавирусу
Власти Швеции отменят все ограниченные, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, решение было принято в связи со стабилизацией системы здравоохранения. Ранее такое же решение приняли Дания и Норвегия. В настоящее время это решение ожидает одобрение шведского правительства.
По данным СМИ, управление здравоохранения не хочет рассматривать коронавирус как социально опасное заболевание. В Швеции полностью вакцинированы более 83% населения, около 50% привиты бустерной дозой.
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