СМИ: В Швеции с 9 февраля отменят все ограничения по коронавирусу

Власти Швеции отменят все ограниченные, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

«Локдаун не поможет»: В Госдуме объяснили отсутствие ограничений при «омикроне»

Отмечается, решение было принято в связи со стабилизацией системы здравоохранения. Ранее такое же решение приняли Дания и Норвегия. В настоящее время это решение ожидает одобрение шведского правительства.

По данным СМИ, управление здравоохранения не хочет рассматривать коронавирус как социально опасное заболевание. В Швеции полностью вакцинированы более 83% населения, около 50% привиты бустерной дозой.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусШвеция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры