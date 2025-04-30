Белорусские депутаты одобрили амнистию к 80-летию Победы

Депутаты палаты представителей Белоруссии в двух чтениях одобрили законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне».

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Председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко заявил, что документ был подготовлен по поручению президента республики Александра Лукашенко.

«Это очередная демонстрация акта гуманизма... в отношении людей, которые... раскаялись и доказали, что встали на путь исправления», - подчеркнул он.

Отмечается, что законопроект затронет около восьми тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность амнистии, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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