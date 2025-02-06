В РФ предложили объявить амнистию для осужденных по «экономическим» статьям

Амнистию для осужденных по «экономическим» статьям следует объявить в России к юбилею Победы. С соответствующим предложением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», пишет РИА Новости.

Объединение направило обращение на имя спикеров Совета федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. В ассоциации указали, что РФ существует в условиях «масштабного геополитического и санкционного давления» со стороны иностранных государств, нацеленного на ослабление экономики страны и ее исключение из глобальных цепочек создания стоимости.

В обращении говорится, что ежегодно число осужденных за экономические преступления граждан в РФ растет почти в 1,5 раза, за 2022 год оно достигло почти 11 тысяч человек.

«Представляется, что среди указанной категории граждан есть те, чье нахождение на свободе принесло бы намного больше пользы... экономике: предпринимательская активность и профессиональные навыки данных лиц позволили бы создать дополнительные рабочие места и увеличить качество и уровень жизни», — подчеркивает ассоциация.

Эксперты предложили провести в 2025 году амнистию для осужденных по «экономическим» статьям, при этом в части определения конкретных критериев можно руководствоваться практикой 2015 года, когда амнистия затронула свыше 10 тысяч предпринимателей. Отмечается, что помилование к 80-летию Победы позволит «обозначить позицию государства в части приоритета на гуманизацию уголовной системы, объединить общество и улучшить социальный климат».

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил провести «лодочную амнистию» для владельцев эллингов, предоставив им возможность участвовать в различных программах легализации в стране, напоминает RT.

