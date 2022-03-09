Власти Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти Австрии временно приостановят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявила министр по вопросам конституции Каролине Эдтштадлер.

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«После консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению приостановить обязательную вакцинацию», — цитирует Эдтштадлер РИА Новости.

Как отметила министр, введение обязательной вакцинации на законодательном уровне — «посягательство на основные права», которое «не является оправданным». Власти страны сейчас не видят необходимости «фактически запускать обязательную вакцинацию». При этом правительство Австрии продолжит оценивать ситуацию и необходимость введения этой меры.

Ранее власти Австрии анонсировали отмену почти всех антиковидных ограничений с 5 марта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстрияВакцинацияКоронавирус
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