Во Франции отменят вакцинные паспорта

С 14 марта во Франции отменяется действие вакцинных паспортов для посещения общественных мест. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Жану Кастексу.

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По ее словам, во Франции уже сформировались необходимые условия для ослабления ограничений.

Ранее RT сообщил, что с 3 марта в Москве отменяется обязательное использование QR-кодов для посещения развлекательных и спортивных массовых мероприятий.


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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцинацияФранция
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