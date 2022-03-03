Во Франции отменят вакцинные паспорта

Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией Вооруженные силы России организуют «режим тишины» для эвакуации граждан с Украины Президент Франции провел телефонный разговор с президентом России, а потом с президентом Украины Власти ЕС не планируют введение санкций против России, связанных с энергетикой IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии Об остановке своих российских производств заявила Volkswagen Group