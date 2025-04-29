Владельцы сети «Светофор» попали под польские санкции
Польша ввела санкции против Сергея Шнайдера и его брата Андрея, которым принадлежит сеть магазинов «Светофор». Об этом сообщило местное МВД.
На сайте ведомства информация об ограничениях появилась еще 25 апреля. Мотивацией для такого решения стал тот факт, что братья уже находятся в санкционном списке Украины. В Польше бизнесмены зарегистрировали компанию Torgservis.pl и владели сетью торговых точек MyPrice, отметили в публикации.
Ограничения против Шнайдеров запрещают им находиться в стране, а также выводить из Польши капитал. Их активы, если такие обнаружатся, будут немедленно заморожены. Состояние братьев-предпринимателей составляет $1,4 млрд.
Ранее в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru