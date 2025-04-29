Владельцы сети «Светофор» попали под польские санкции

На сайте ведомства информация об ограничениях появилась еще 25 апреля. Мотивацией для такого решения стал тот факт, что братья уже находятся в санкционном списке Украины. В Польше бизнесмены зарегистрировали компанию Torgservis.pl и владели сетью торговых точек MyPrice, отметили в публикации.

Ограничения против Шнайдеров запрещают им находиться в стране, а также выводить из Польши капитал. Их активы, если такие обнаружатся, будут немедленно заморожены. Состояние братьев-предпринимателей составляет $1,4 млрд.

Ранее в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года, напоминает НСН.

