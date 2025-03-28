В сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года

Также в магазинах сети зафиксирована продаа е просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом.

Россельхознадзор ранее нашел в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. Серьезные нарушения были выявлены в нескольких регионах страны в ходе проверок, проведенных в феврале и марте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небезопасная продукция была утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения.

Нарушения специалисты надзорного ведомства выявили в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 — Кировской области, 15 — Амурской, 8 — в Мордовии.

Массовые проверки в «Светофоре» начались в январе. В феврале Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор», передает «Радиоточка НСН».

