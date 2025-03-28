В сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года
За два года в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений, заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Большая часть из них, или около 23,2 млн случаев, связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще около 4,3 млн — это попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, передает «Коммерсант».
Также в магазинах сети зафиксирована продаа е просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом.
Россельхознадзор ранее нашел в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. Серьезные нарушения были выявлены в нескольких регионах страны в ходе проверок, проведенных в феврале и марте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небезопасная продукция была утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения.
Нарушения специалисты надзорного ведомства выявили в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 — Кировской области, 15 — Амурской, 8 — в Мордовии.
Массовые проверки в «Светофоре» начались в январе. В феврале Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru