В сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года

За два года в сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений, заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Большая часть из них, или около 23,2 млн случаев, связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще около 4,3 млн — это попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, передает «Коммерсант».

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Также в магазинах сети зафиксирована продаа е просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом.

Россельхознадзор ранее нашел в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. Серьезные нарушения были выявлены в нескольких регионах страны в ходе проверок, проведенных в феврале и марте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небезопасная продукция была утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения.

Нарушения специалисты надзорного ведомства выявили в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 — Кировской области, 15 — Амурской, 8 — в Мордовии.

Массовые проверки в «Светофоре» начались в январе. В феврале Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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