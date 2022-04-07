ВКС уничтожили под Харьковом технику и оружие зарубежного производства

Воздушно-космические силы России уничтожили под Харьковом топливную базу и скопление военной техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя военного ведомства России генерал-майора Игоря Конашенкова.

ВКС России сбили 11 боевых самолетов Украины за два дня

По его словам, для этого применялись высокоточные ракеты воздушного базирования в Харьковской области.

Всего в течение прошедшего дня авиация ВКС России поразила в течение дня 34 объекта военной инфраструктуры Украины.

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ФОТО: Минобороны РФ
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