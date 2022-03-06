ВКС России сбили 11 боевых самолетов Украины за два дня
Минобороны России заявило об уничтожении за прошедшие два дня 11 боевых самолетов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, практически вся боеспособная украинская авиация уничтожена.
Истребительная авиация и ПВО ВКС России 6 марта сбила в воздухе три украинских истребителя Су-27 и столько же беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
За 5 и 6 марта военно-воздушные силы Украины лишились 11 боевых самолетов и 2 вертолетов.
В Минобороны России также заявили, что почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
В связи с этим Минобороны РФ заявляет, что использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может быть расценено как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- США нервничают из-за обнаруженных на Украине документов о разработке биологического оружия
- ВКС России сбили 11 боевых самолетов Украины за два дня
- Президент РФ подписал закон об изъятии доходов коррупционеров
- Путин подтвердил в разговоре с Макроном готовность продолжить диалог с Киевом
- СМИ предупредили о подготовке эвакуации Зеленского
- В ДНР раскрыли планы Украины атаковать Крым и Донбасс 8 марта
- Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ
- Путин ужесточил наказание педофилам
- В Москве нет резкого роста цен на продовольствие
- Троих пострадавших госпитализировали после ДТП с автозаком в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru