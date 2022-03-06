ВКС России сбили 11 боевых самолетов Украины за два дня

Минобороны России заявило об уничтожении за прошедшие два дня 11 боевых самолетов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, практически вся боеспособная украинская авиация уничтожена.

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Истребительная авиация и ПВО ВКС России 6 марта сбила в воздухе три украинских истребителя Су-27 и столько же беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

За 5 и 6 марта военно-воздушные силы Украины лишились 11 боевых самолетов и 2 вертолетов.

В Минобороны России также заявили, что почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

В связи с этим Минобороны РФ заявляет, что использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может быть расценено как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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