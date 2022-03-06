ВКС России сбили 11 боевых самолетов Украины за два дня

Истребительная авиация и ПВО ВКС России 6 марта сбила в воздухе три украинских истребителя Су-27 и столько же беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

За 5 и 6 марта военно-воздушные силы Украины лишились 11 боевых самолетов и 2 вертолетов.

В Минобороны России также заявили, что почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

В связи с этим Минобороны РФ заявляет, что использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может быть расценено как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт.

