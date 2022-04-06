Минобороны: за день российскими ВКС уничтожено 34 военных объекта Украины

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что авиация ВКС России поразила в течение дня 34 объекта военной инфраструктуры Украины.

Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

По его словам, в частности, были уничтожены артиллерийская батарея, девять опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановки Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — отметил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи.

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ФОТО: Минобороны РФ
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