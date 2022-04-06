Минобороны: за день российскими ВКС уничтожено 34 военных объекта Украины

По его словам, в частности, были уничтожены артиллерийская батарея, девять опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановки Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — отметил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи.

