Минобороны: за день российскими ВКС уничтожено 34 военных объекта Украины
Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что авиация ВКС России поразила в течение дня 34 объекта военной инфраструктуры Украины.
По его словам, в частности, были уничтожены артиллерийская батарея, девять опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Тарановки Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи.
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