Российская армия поразила места хранения и запуска украинских беспилотников
Подразделения российской армии ликвидировали места производства, запуска, хранения и управления беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, добавили в ведомстве, были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований украинской армии в 150 районах.
Ранее российские войска поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, сообщает RT.
Также Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
