Нет солярки: Топливный кризис докатился до «РЖД»

«РЖД» столкнулись с нехваткой дизельного топлива для локомотивов. В настоящее время операторы путей необщего пользования, обеспечивающие вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на общую магистральную сеть компании, столкнулись с резким подорожанием топлива, перебоями в оптовых поставках и вынужденным переходом на более дорогие мелкооптовые закупки.

Ассоциация «Промжелдортранс» обратилась в Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия промышленного железнодорожного транспорта приоритетными поставками дизеля, указав, что для отрасли это вопрос выживания.

Через пути необщего пользования проходит более 80% всех грузов в России, включая уголь, металл, продукцию военной и химической промышленности. За 6 месяцев 2026 года погрузка на сети «РЖД» составила почти 549 млн тонн, причем каждому составу предшествует маневровая работа на подъездных путях. В отличие от магистральной сети, где в своем большинстве используется электротяга, промышленный железнодорожный транспорт критически зависит от тепловозов и дизель-генераторов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что сегодня главная задача — не столько сдерживание цен, сколько недопущение дефицита топлива на российском рынке.

