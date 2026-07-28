Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество
После распада Советского Союза и до избрания Владимира Путина президентом России на Западе не было уверенности в том, что РФ сохранится как единое государство, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, некоторые рассчитывали, что страна сократится до масштабов «Московского княжества». «На Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — заявил пресс-секретарь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ее «умиляют» аргументы Запада о том, что Россия решила «перекроить карту Европы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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