Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество

По его словам, некоторые рассчитывали, что страна сократится до масштабов «Московского княжества». «На Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — заявил пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ее «умиляют» аргументы Запада о том, что Россия решила «перекроить карту Европы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

