СМИ: Россия сближается с Мадагаскаром
Москва налаживает более тесные связи с новыми властями Мадагаскара, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это связано с расположением острова, который находится у Мозамбикского пролива, через который провозят треть мировой сырой нефти. Этот большой, но относительно малонаселенный остров в Индийском океане — одно из беднейших государств мира. Мадагаскар не обладает значительным влиянием на мировой арене и представляет ограниченный экономический интерес.
Ранее глава правительства на переходный период Мамитиана Радзаунарисон сообщал о переговорах с Москвой о формировании хранилищ топлива в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Позднее парламент Мадагаскара принял закон о национализации импорта нефти.
Ранее Россия вновь начала поставки пшеницы на Мадагаскар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Россия сближается с Мадагаскаром
- Песков: Запад желал превращения России в Московское княжество
- Сенат США проголосует по законопроекту об ужесточении санкций против РФ
- Нет солярки: Топливный кризис докатился до «РЖД»
- Кремль: РФ находится «в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет»
- На Алтае запретили заправлять машины чаще одного раза в сутки
- ВЦОИМ: Треть россиян не смогут доверить ИИ моральные решения
- СМИ: Экспортные порты Украины прекратили работу после ударов РФ
- СМИ: Железнодорожные перевозки подорожают ради спасения «РЖД»
- Экс-вратарь «Динамо» Шунин выставил на продажу пентхаус за 1,9 млрд рублей