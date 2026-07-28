СМИ: Россия сближается с Мадагаскаром

Москва налаживает более тесные связи с новыми властями Мадагаскара, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это связано с расположением острова, который находится у Мозамбикского пролива, через который провозят треть мировой сырой нефти. Этот большой, но относительно малонаселенный остров в Индийском океане — одно из беднейших государств мира. Мадагаскар не обладает значительным влиянием на мировой арене и представляет ограниченный экономический интерес.

Ранее глава правительства на переходный период Мамитиана Радзаунарисон сообщал о переговорах с Москвой о формировании хранилищ топлива в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Позднее парламент Мадагаскара принял закон о национализации импорта нефти.

Ранее Россия вновь начала поставки пшеницы на Мадагаскар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

