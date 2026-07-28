Сенат США проголосует по законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Сенат США 28 июля проведет предварительное процедурное голосование по проекту закона об ужесточении санкций против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Punchbowl News.

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Голосование состоится спустя несколько часов после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в США на переговоры с Дональдом Трампом. Инициатива, среди прочего, включает обязательные ограничения в отношении президента России Владимира Путина, высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий.

Если законопроект будет принят, то под санкции попадут также иностранные компании, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, и страны — покупательницы российских энергоносителей. На них наложат пошлины до 100%.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать одобрение Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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