Сенат США проголосует по законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Голосование состоится спустя несколько часов после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в США на переговоры с Дональдом Трампом. Инициатива, среди прочего, включает обязательные ограничения в отношении президента России Владимира Путина, высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий.

Если законопроект будет принят, то под санкции попадут также иностранные компании, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, и страны — покупательницы российских энергоносителей. На них наложат пошлины до 100%.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать одобрение Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

