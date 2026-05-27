Минобороны: Российские войска атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
Российская армия атаковала объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, которые используют украинские войска, а также места запуска и хранения беспилотников дальнего действия и хранилища горючего. Об этом сообщило Минобороны России.
В атаках были задействованы артиллерия, ракетные войска, беспилотники и оперативно-тактическая авиация.
Кроме того, в 144 районах были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.
Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Гранов (Харьковская область).
