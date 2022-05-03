Российские войска начали уничтожать огневые позиции ВСУ на «Азовстали»
Представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы РФ и силы Донецкой народной республики открыли огонь по находящимся на «Азовстали» украинским войскам и боевикам нацбатальона «Азов» (против бойцов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело), сообщает РИА Новости.
По его словам, ВСУ и боевики использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции.
«Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — добавил Астафьев.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы высокоточными ракетами «Оникс», сообщает RT.
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