Российские войска начали уничтожать огневые позиции ВСУ на «Азовстали»

По его словам, ВСУ и боевики использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции.

«Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — добавил Астафьев.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы высокоточными ракетами «Оникс», сообщает RT.