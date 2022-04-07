Авиация ВКС РФ поразила 29 объектов ВСУ, отряды ДНР зачистили Сладкое

Боевая авиация Воздушно-космических сил России в течение минувшей ночи уничтожила 29 объектов Вооружённых сил Украины. Такую статистику обнародовал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Среди этих объектов - два командных пункта, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, семь артиллерийских батарей, 10 опорных пунктов. В воздухе сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного и морского базирования нанесены удары по четырём базам хранения горюче-смазочных материалов в окрестностях населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев.

Тем временем, по данным Конашенкова, вооружённые отряды Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских силовиков населенный пункт Сладкое в Донбассе.

По данным Минобороны, в целом с момента перехода границы Украины и начала специальной военной операции РФ, подбито 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Кроме того, уничтожено 227 зенитных ракетных комплексов, около двух тысяч танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов. Подтверждений этих цифр из других источников не поступало.

