Авиация ВКС РФ поразила 29 объектов ВСУ, отряды ДНР зачистили Сладкое
Боевая авиация Воздушно-космических сил России в течение минувшей ночи уничтожила 29 объектов Вооружённых сил Украины. Такую статистику обнародовал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Среди этих объектов - два командных пункта, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, семь артиллерийских батарей, 10 опорных пунктов. В воздухе сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного и морского базирования нанесены удары по четырём базам хранения горюче-смазочных материалов в окрестностях населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев.
Тем временем, по данным Конашенкова, вооружённые отряды Донецкой Народной Республики полностью зачистили от украинских силовиков населенный пункт Сладкое в Донбассе.
По данным Минобороны, в целом с момента перехода границы Украины и начала специальной военной операции РФ, подбито 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Кроме того, уничтожено 227 зенитных ракетных комплексов, около двух тысяч танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов. Подтверждений этих цифр из других источников не поступало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Захарова: Позиция Италии по антироссийским санкциям - неприлична
- Авиация ВКС РФ поразила 29 объектов ВСУ, отряды ДНР зачистили Сладкое
- Мосбиржа: доллар упал ниже ₽75, евро - ниже ₽82
- Бочкарёв: Более 400 объектов в Москве получат автоматическое продление разрешений на строительство
- В ДНР сообщили о завершении основных боев в центральной части Мариуполя
- Австрия вышлет четырех российских дипломатов
- Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для помощи Украине
- Россияне начали скупать шины и покрышки
- СМИ: МВД ликвидирует должность начальника полиции на районном уровне
- В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru