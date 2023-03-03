Вице-премьер Украины потребовал запретить продажи игры Atomic Heart
Правительство Украины призвало снять с продажи игру Atomic Heart, разработанную российской студией Mundfish. Об этом в своих соцсетях рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.
По его словам, украинский кабмин обратился с этой просьбой к руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр, указав, что игра якобы «романтизирует коммунизм».
«Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — с использованием игровой индустрии», — заключил Фёдоров.
Он уточнил, что официальные запросы правительства Украины были направлены в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft, Valve Corporation.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что информация о запрете компьютерной игры Dota 2, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru