Мизулина опровергла запрет компьютерной игры Dota 2
Информация о запрете компьютерной игры Dota 2, которая распространилась в сети, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
По информации агентства, распространенная от имени Мизулиной информация о запрете игры Dota 2 является фейком. В Telegram также распространили «утки» о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения "Рёдан", песен исполнителя Шамана, рэпера Shadowraze.
Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект о запрете в стране социальной сети TikTok.
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