Мизулина опровергла запрет компьютерной игры Dota 2

По информации агентства, распространенная от имени Мизулиной информация о запрете игры Dota 2 является фейком. В Telegram также распространили «утки» о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения "Рёдан", песен исполнителя Шамана, рэпера Shadowraze.



Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект о запрете в стране социальной сети TikTok.

