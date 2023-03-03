Мизулина опровергла запрет компьютерной игры Dota 2

Информация о запрете компьютерной игры Dota 2, которая распространилась в сети, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

«Это как в сексе!»: Продюсер Пригожин объяснил успех ремикса советского хита «Комарово»

По информации агентства, распространенная от имени Мизулиной информация о запрете игры Dota 2 является фейком. В Telegram также распространили «утки» о запрете аниме, игр Counter-strike, Brawl stars, Standoff 2, неформального молодежного движения "Рёдан", песен исполнителя Шамана, рэпера Shadowraze.

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект о запрете в стране социальной сети TikTok.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фейковые НовостиАнимеКомпьютерные ИгрыЗапрет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры