Россияне сократили копупки игровых консолей
Россияне стали меньше покупать игровые консоли и компьютеры, свидетельствует исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
За год реже всего покупали игровые консоли PlayStation 5 — на 60%. По остальным моделям линейки Playstation покупки сократились на 35%, передает РИА Новости.
Отрицательную динамику показали и покупки консолей Nintendo Switch (снижение на 45%), Xbox (на 16%), Xbox Series S/X (на 15%), а также игровых компьютеров (на 9%).
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в одном из крупных дистрибуторов, написал, что профицит иностранных ноутбуков образовался у российских дистрибуторов электроники, на складах остается около миллиона устройств, не реализованных с прошлого года.
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