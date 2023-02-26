Россияне сократили копупки игровых консолей

За год реже всего покупали игровые консоли PlayStation 5 — на 60%. По остальным моделям линейки Playstation покупки сократились на 35%, передает РИА Новости.



Отрицательную динамику показали и покупки консолей Nintendo Switch (снижение на 45%), Xbox (на 16%), Xbox Series S/X (на 15%), а также игровых компьютеров (на 9%).

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в одном из крупных дистрибуторов, написал, что профицит иностранных ноутбуков образовался у российских дистрибуторов электроники, на складах остается около миллиона устройств, не реализованных с прошлого года.