Вице-премьер Италии призвал генсека НАТО оставить свой пост

По его словам, Рим передал Киеву оружие для обороны и защиты своей территории, а не для нападения на другие страны. Сальвини отметил, что Италия не будет отправлять своих военных на Украину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

