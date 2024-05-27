Вице-премьер Италии призвал генсека НАТО оставить свой пост

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после слов о предоставлении Вооруженным силам Украины права использовать европейское оружие для ударов по России должен принести извинения или уйти в отставку, сообщил агентству Ansa вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини.

Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием

По его словам, Рим передал Киеву оружие для обороны и защиты своей территории, а не для нападения на другие страны. Сальвини отметил, что Италия не будет отправлять своих военных на Украину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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