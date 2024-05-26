Италия выступила против ударов ВСУ по территории России западным оружием

Киев должен использовать иностранное оружие внутри страны, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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По его словам, Рим не отправит ни одного военного на Украину, а военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины. Дипломат указал, что, несмотря на то, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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