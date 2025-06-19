«Весь мир взорвется?»: Трамп готовится ударить по Ирану через три дня
США готовятся к возможному удару по Ирану 21-22 июня, хотя «планы могут измениться», пишут СМИ. Тегеран отправил десятки БПЛА во время шестой волны атаки минувшей ночью, Израиль ждет решения Вашингтона.
Исход конфликта между Израилем и Ираном все больше зависит от решения США о степени своего вмешательства в эскалацию. СМИ утверждают, что американский лидер Дональд Трамп уже принял решение нанести удар по Ирану, военные эксперты отмечают, что даже в таком случае нет никаких гарантий уничтожения ядерного потенциала Тегерана. При этом американская разведка не нашла подтверждений тому, что Иран разрабатывает ядерную бомбу.
На фоне рассуждений и угроз со стороны США Иран продолжает атаки. Так, Тегеран отправил десятки БПЛА во время шестой волны атаки на Израиль минувшей ночью.
ТРАМП СОМНЕВАЕТСЯ
США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg. Предполагаемый удар может быть нанесен 21-22 июня, однако источники отмечают, что планы могут измениться.
По данным СМИ, Пентагон не сомневается в успехе возможной атаки, но не спешит с решением сам Трамп.
Так, Трамп не уверен в способности США уничтожить ключевой ядерный объект Ирана в Фордо с помощью противобункерных бомб, пишет Axios со ссылкой на источники.
Речь идет об авиабомбе Massive Ordnance Penetrator (MOP). Пентагон якобы заверил Трампа, что необходимый объект будет уничтожен. При этом бомба ранее не использовалась на поле боя, поэтому предсказать исход удара сложнее, что и смущает главу Белого Дома. Отмечается, что Трамп не хочет «втягивать США в затяжную войну», ему нужны гарантии, что ядерный потенциал Ирана будет уничтожен.
О том, что Трамп пока решил воздержаться от начала атаки на Иран, сообщает и CNN. Источники телеканала сообщили, что США в среду эвакуировали часть дипломатов и их семьи из американского посольства в Израиле.
С другой стороны, лично Трамп настаивает на том, что Иран максимально приблизился к разработке ядерной бомбы. Накануне разведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. Уорнер добавил, что Трамп просто «игнорирует все разведданные».
Трамп неоднократно объяснял свою обеспокоенность по этому вопросу. Накануне он заявил CBS News., что «весь мир просто взорвется», если Иран получит ядерное оружие. Он добавил, что при необходимости придется бороться за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.
ИЗРАИЛЬ ГОТОВ
В Иране несколько засекреченных ядерных объектов расположены на глубине до тысячи метров, уничтожить подобную инфраструктуру будет сложно даже стратегической авиации США, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
«Израиль самостоятельно не может уничтожить ядерные мощности Ирана, которые могут быть использованы для создания оружия. Есть очень засекреченные объекты Ирана, которые находятся на глубине 800-1000 метров. Уровень авиации Израиля не позволяет брать такие мощности в качестве ракет, нужна стратегическая авиация. Им только американцы смогут помочь. Да, удары по инфраструктуре болезненны для Ирана, но там много дублирующих объектов. Здесь даже вопрос, сможет ли американская стратегическая авиация разнести там все. Это серьезное подземное строительство с учетом всех факторов. Гарантий нет даже у США. Демонстративные налеты не помогут, реальное поражение – это другое», - объяснил он.
Axios пишет, что Израиль ждет решения от Вашингтона, но не намерен сдаваться даже без США. По данным одного из чиновников США, израильская сторона заявила администрации Трампа: хоть они и не могут проникнуть глубоко под землю с помощью бомб, но способны это сделать, используя людей. Отмечается, что Израиль может отправить диверсантов на иранский ядерный объект в Фордо.
При этом сенаторы-демократы уже потребовали от Белого дома отчитаться о целях и расходах предполагаемой военной операции в Иране.
«Поскольку президент Трамп, как сообщается, рассматривает возможность расширения участия США в войне, мы глубоко обеспокоены отсутствием подготовки, стратегии и четко определенных целей, а также огромным риском для американцев и мирных жителей в регионе», - говорится в совместном заявлении.
Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин заявил НСН, что население США не хочет войны с Ираном, но Трампу уже не до демократии.
«Население США не поддерживает войну против Ирана. Вопрос, будет ли учитываться этот существенный фактор при принятии решения. США для сохранения своей гегемонии в мире имеют самый главный рычаг в виде военного превосходства над всеми оппонентами. Разгром Ирана – это серьезный стратегический выигрыш для США. Это и удар по России, по Китаю, ослабление наших позиций в мире. Это подрыв авторитета ШОС, БРИКС. К сожалению, последние заявления американского руководства говорят о том, что демократия в этих условиях для них оказывается на втором месте. Велики шансы, что США начнут боевые действия против Ирана», - объяснил он.
РОССИЯ НЕ УХОДИТ
До этого Трамп заявил, что общался с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что пока «не заинтересовался» предложением российского лидера о посредничестве в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.
Позднее Владимир Путин уточнил, что Россия постоянно находится в контакте с иранскими партнерами, «они были сегодня и будут в ближайшие дни». Он добавил, что Иран не обращался к РФ за поддержкой из-за обострения конфликта с Израилем.
По словам президента, Москва представила партнерам свои предложения по обеспечению интересов Ирана в области мирного атома и устранению опасений Израиля. Отвечая на вопрос строительства АЭС «Бушер» с участием России, он сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем по вопросам безопасности и подчеркнул, что российские специалисты продолжат работу в Иране.
«Наши специалисты работают в "Бушере", мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался», - заключил он на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
Путин добавил, что подземные заводы Ирана не повреждены и работают.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НТВ, «Союзмультфильм» и «Темп» снимут фильм «Ну, погоди!»
- В МАГАТЭ назвали условия для перезапуска ЗАЭС
- В Малайзии временно запретили работу Telegram
- Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника
- С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-А5»
- СМИ: Украинский министр Чернышев не вернулся из Австрии после поездки с Зеленским
- Путин: США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине
- «Самолет Судного дня» прибыл на авиабазу под Вашингтоном
- Стало известно, как сэкономить на электроэнергии
- СМИ: Отцом главы MI6 Метревели может быть украинец
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru