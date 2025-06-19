Так, Трамп не уверен в способности США уничтожить ключевой ядерный объект Ирана в Фордо с помощью противобункерных бомб, пишет Axios со ссылкой на источники.

Речь идет об авиабомбе Massive Ordnance Penetrator (MOP). Пентагон якобы заверил Трампа, что необходимый объект будет уничтожен. При этом бомба ранее не использовалась на поле боя, поэтому предсказать исход удара сложнее, что и смущает главу Белого Дома. Отмечается, что Трамп не хочет «втягивать США в затяжную войну», ему нужны гарантии, что ядерный потенциал Ирана будет уничтожен.

О том, что Трамп пока решил воздержаться от начала атаки на Иран, сообщает и CNN. Источники телеканала сообщили, что США в среду эвакуировали часть дипломатов и их семьи из американского посольства в Израиле.

С другой стороны, лично Трамп настаивает на том, что Иран максимально приблизился к разработке ядерной бомбы. Накануне разведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. Уорнер добавил, что Трамп просто «игнорирует все разведданные».

Трамп неоднократно объяснял свою обеспокоенность по этому вопросу. Накануне он заявил CBS News., что «весь мир просто взорвется», если Иран получит ядерное оружие. Он добавил, что при необходимости придется бороться за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.

ИЗРАИЛЬ ГОТОВ

В Иране несколько засекреченных ядерных объектов расположены на глубине до тысячи метров, уничтожить подобную инфраструктуру будет сложно даже стратегической авиации США, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Израиль самостоятельно не может уничтожить ядерные мощности Ирана, которые могут быть использованы для создания оружия. Есть очень засекреченные объекты Ирана, которые находятся на глубине 800-1000 метров. Уровень авиации Израиля не позволяет брать такие мощности в качестве ракет, нужна стратегическая авиация. Им только американцы смогут помочь. Да, удары по инфраструктуре болезненны для Ирана, но там много дублирующих объектов. Здесь даже вопрос, сможет ли американская стратегическая авиация разнести там все. Это серьезное подземное строительство с учетом всех факторов. Гарантий нет даже у США. Демонстративные налеты не помогут, реальное поражение – это другое», - объяснил он.

Axios пишет, что Израиль ждет решения от Вашингтона, но не намерен сдаваться даже без США. По данным одного из чиновников США, израильская сторона заявила администрации Трампа: хоть они и не могут проникнуть глубоко под землю с помощью бомб, но способны это сделать, используя людей. Отмечается, что Израиль может отправить диверсантов на иранский ядерный объект в Фордо.