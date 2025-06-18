Удар по России и Китаю: Трамп хочет разгромить Иран под «ядерным» предлогом
Политолог Евгений Кожокин заявил НСН, что США начнут боевые действия против Ирана, попытаются воспользоваться ситуацией, когда Россия и Китай не могут стать фактором сдерживания.
Американский лидер Дональд Трамп хочет полного разгрома Ирана под предлогом ядерной программы, это нанесет серьезный удар по России и Китаю, заявил НСН член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин.
Американский лидер Дональд Трамп дал Ирану 24 часа на то, чтобы отказаться от ракетных и ядерных программ и сдаться, сообщает Reuters. Кожокин уверен, что Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь предлог.
«Население США не поддерживает войну против Ирана. Вопрос, будет ли учитываться этот существенный фактор при принятии решения. США для сохранения своей гегемонии в мире имеют самый главный рычаг в виде военного превосходства над всеми оппонентами. Разгром Ирана – это серьезный стратегический выигрыш для США. Это и удар по России, по Китаю, ослабление наших позиций в мире. Это подрыв авторитета ШОС, БРИКС. К сожалению, последние заявления американского руководства говорят о том, что демократия в этих условиях для них оказывается на втором месте. Велики шансы, что США начнут боевые действия против Ирана. Они попытаются воспользоваться ситуацией, когда Россия и Китай не могут стать фактором сдерживания, так как решают собственные проблемы», - объяснил он.
Кожокин добавил, что Иран становится важным транспортным хабом, развивает сотрудничество с Китаем, что невыгодно Вашингтону.
«Появилась информация, что завершен проект прямого железнодорожного соединения Китая и Ирана. Стратегически это новая ситуация, Иран превращается в очень важный транспортный хаб. Разрушение Ирана приводит к аннулированию этого хаба. У США цель – не уничтожение ядерных мощностей Ирана, речь идет о разгроме страны, смене режима. Ядерная программа Ирана – это предлог. Пакистан не пойдет на то, чтобы предоставить Ирану ядерное оружие для защиты», - подытожил собеседник НСН.
В конфликте Израиля и Ирана возможно перемирие с участием американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН.
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