Американский лидер Дональд Трамп хочет полного разгрома Ирана под предлогом ядерной программы, это нанесет серьезный удар по России и Китаю, заявил НСН член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин.

Американский лидер Дональд Трамп дал Ирану 24 часа на то, чтобы отказаться от ракетных и ядерных программ и сдаться, сообщает Reuters. Кожокин уверен, что Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь предлог.