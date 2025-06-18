Наследный принц Ирана Пехлеви не поможет США свергнуть нынешнюю власть
Востоковед Каринэ Геворгян в эфире НСН назвала «глупым» призыв наследного принца Ирана Пехлеви пойти против властей на фоне ситуации в стране.
Наследный принц Реза Пехлеви не пользуется уважением в Иране, его призывы к смене власти народ не поддержит, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
Ранее Реза Пехлеви выступил с обращением к иранскому народу, пишет The Jerusalem Post. Он призвал иранских военных и сотрудников служб безопасности «присоединиться к народному движению за возвращение страны к мирной жизни». С 1967 года он является наследным принцем (шахзаде) Ирана, и должен был занять престол после своего отца — Мохаммеда Резы Пехлеви, но из-за Исламской революции в Иране в 1979 году был вынужден вместе с семьей бежать из Ирана, сейчас живет в США. Геворгян назвала подобные призывы несвоевременными.
«Этот человек не пользуется уважением в Иране и среди иммиграции в Америке, Европе. Это уже его второе обращение, его не поддержали. Надо быть очень глупым человеком, чтобы в таких обстоятельствах говорить такие слова, призывать к чему-то. У него нет никакого влияния в Иране. Иранцы уважали младшего брата Пехлеви, которого убили. Возможно, Израиль и США и делают на него ставку. В Израиле даже официально говорили, что хотят на него сделать ставку. Но они должны понимать, что это просто троллинг, нельзя этого ожидать всерьез. В Иране довольно большое количество принцев от разных династий. Там принцев хватает и без него», - объяснила она.
Американский лидер Дональд Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь повод для «наглого вторжения», заявил ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
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