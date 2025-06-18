Наследный принц Реза Пехлеви не пользуется уважением в Иране, его призывы к смене власти народ не поддержит, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.

Ранее Реза Пехлеви выступил с обращением к иранскому народу, пишет The Jerusalem Post. Он призвал иранских военных и сотрудников служб безопасности «присоединиться к народному движению за возвращение страны к мирной жизни». С 1967 года он является наследным принцем (шахзаде) Ирана, и должен был занять престол после своего отца — Мохаммеда Резы Пехлеви, но из-за Исламской революции в Иране в 1979 году был вынужден вместе с семьей бежать из Ирана, сейчас живет в США. Геворгян назвала подобные призывы несвоевременными.