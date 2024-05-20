СМИ: Установлено точное местоположение вертолета Раиси

Установлено точное местоположение вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Tasnim.

Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку

По данным агентства, получен сигнал с телефона одного из членов экипажа.

На место направляются военные, они надеются получить «хорошие новости».

Дипломатические источники в западных странах считают, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при жесткой посадке своего вертолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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