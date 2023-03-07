Венгрия опровергла заявления о подготовке украинских солдат
Минобороны Венгрии опровергло заявления словацкого министра о том, что в стране якобы проходят тренировки украинских военных. Об этом сообщают местные СМИ.
В ведомстве отметили, что готовят только военных медиков и оказывают медицинскую помощь раненым военнослужащим.
При этом в Будапеште добавили, что позиция страны остается неизменной - Венгрия не собирается совершать никаких шагов, которые ведут к эскалации войны.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН предложил свой план разгрома Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Венгрия опровергла заявления о подготовке украинских солдат
- Блогера Чекалину официально обвинили в уклонении от уплаты налогов
- В России решили учредить День психолога
- Минобороны заявило об освобождении из плена 90 российских военных
- Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
- «Удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев заявил, что ему нравится быть обычным человеком
- ЕС введет санкции в отношении россиян за нарушение прав женщин
- СМИ: в Женеве пройдут переговоры представителей ООН и России
- Подоляк заявил, что российский А-50 под Минском атаковали «местные партизаны»
- В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru