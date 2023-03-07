Венгрия опровергла заявления о подготовке украинских солдат

В ведомстве отметили, что готовят только военных медиков и оказывают медицинскую помощь раненым военнослужащим.

При этом в Будапеште добавили, что позиция страны остается неизменной - Венгрия не собирается совершать никаких шагов, которые ведут к эскалации войны.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН предложил свой план разгрома Украины.

