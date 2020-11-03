Вена снова в осаде. Европу захлестнула волна терактов
После серии нападений во Франции новой мишенью террористов стала столица Австрии.
Вооруженные нападения на мирных граждан в Вене начались вечером 2 ноября. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, в результате антитеррористической операции погиб один полицейский, а нападавший взорвал «пояс шахида».
Затем террористы совершили нападения еще в пяти разных местах в центре австрийской столицы. Один из нападавших был ликвидирован, спецоперация силовиков продолжается до сих пор. Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил о 15 госпитализированных, семь из них получили серьезные ранения. Позднее в больнице скончалась женщина.
В МВД Австрии квалифицировали произошедшее как теракт. Позднее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «отвратительной террористической атакой». Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна ранее подверглась удару террористов, выразил соболезнования. В МИД Германии и России также выразили слова поддержки Австрии.
Во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из скандального журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам. Две прихожанки и привратник были зарезаны — одна из женщин обезглавлена. Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что публикации подобных карикатур продолжатся.
Тем временем в России подросток в татарстанском Кукморе совершил нападение на участок полиции - бросил в здание два «коктейля Молотова». При этом нападавший выкрикивал исламистские лозунги и грозился всех убить. При попытке задержания он оказал активное сопротивление и в результате был застрелен сотрудником МВД. В Кремле при этом не стали связывать это нападение с терактами в Европе.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предупредил об опасности повторения европейских терактов в России.
«Именно кто-то очень хотел оскорбиться. И оскорбляется он и убивает не первое столетие. Есть такая группа людей, которые именно так понимают свой религиозный долг. Поэтому задача общества: добиться от этих людей того, чтобы они никогда и нигде так свой религиозный долг не понимали», - рассказала собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что теракт, подобный нападению на церковь в Ницце, может произойти и в России. «Конечно, может. Не так давно был убит отец Даниил Сысоев в храме у себя, в Москве», - напомнил клирик.
Тем не менее, глава Чечни Рамзан Кадыров и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обвинили в терактах во Франции Макрона. Нурмагомедов и вовсе оскорбил президента Франции, назвав его «тварью». Он заявил, что провокации в адрес мусульман «выйдут боком» властям Франции, а «Аллах скор в расчете».
Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поддержал в эфире НСН своего бывшего коллегу.
«Это уже эффект домино. Лидеры общественного мнения начинают высказываться каждый по-своему. Не всегда, может, умело. Самое опасное – это когда затрагиваются чувства верующих. Мы не говорим, что вопрос можно решать, отрезая голову или расстреливая, но и государство должно следить за тем, чтобы не провоцировать людей на подобные поступки», - сказал парламентарий.
Вена оказывалась в осаде дважды в своей истории: оба раза столицу Австрии пытались взять войска Османской империи (1529 и 1683 годы). Оба раза армии султана терпели сокрушительные поражения. В XXI веке Вена оказалась вновь оказалась под ударом, а враг уже проник на ее улицы. И карикатуры на пророка Мухаммеда тут явно ни причем.
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