Вена снова в осаде. Европу захлестнула волна терактов

Тем временем в России подросток в татарстанском Кукморе совершил нападение на участок полиции - бросил в здание два «коктейля Молотова». При этом нападавший выкрикивал исламистские лозунги и грозился всех убить. При попытке задержания он оказал активное сопротивление и в результате был застрелен сотрудником МВД. В Кремле при этом не стали связывать это нападение с терактами в Европе.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предупредил об опасности повторения европейских терактов в России.

«Именно кто-то очень хотел оскорбиться. И оскорбляется он и убивает не первое столетие. Есть такая группа людей, которые именно так понимают свой религиозный долг. Поэтому задача общества: добиться от этих людей того, чтобы они никогда и нигде так свой религиозный долг не понимали», - рассказала собеседник НСН.

Он выразил уверенность, что теракт, подобный нападению на церковь в Ницце, может произойти и в России. «Конечно, может. Не так давно был убит отец Даниил Сысоев в храме у себя, в Москве», - напомнил клирик.

Тем не менее, глава Чечни Рамзан Кадыров и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обвинили в терактах во Франции Макрона. Нурмагомедов и вовсе оскорбил президента Франции, назвав его «тварью». Он заявил, что провокации в адрес мусульман «выйдут боком» властям Франции, а «Аллах скор в расчете».

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поддержал в эфире НСН своего бывшего коллегу.

«Это уже эффект домино. Лидеры общественного мнения начинают высказываться каждый по-своему. Не всегда, может, умело. Самое опасное – это когда затрагиваются чувства верующих. Мы не говорим, что вопрос можно решать, отрезая голову или расстреливая, но и государство должно следить за тем, чтобы не провоцировать людей на подобные поступки», - сказал парламентарий.

Вена оказывалась в осаде дважды в своей истории: оба раза столицу Австрии пытались взять войска Османской империи (1529 и 1683 годы). Оба раза армии султана терпели сокрушительные поражения. В XXI веке Вена оказалась вновь оказалась под ударом, а враг уже проник на ее улицы. И карикатуры на пророка Мухаммеда тут явно ни причем.

