Наказывать не за что. Валуев отреагировал на оскорбительный пост Нурмагомедова
Экс-чемпион мира по боксу рассказал о своем отношении к оскорблениям от чемпиона UFC в адрес президента Франции.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона на фоне терактов в республике, назвав его «тварью». Он заявил, что провокации в адрес мусульман «выйдут боком» властям Франции, а «Аллах скор в расчете».
Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал НСН, что реакция известных людей на резонансные события вторична, а нужно разбираться в первопричине.
«Это уже эффект домино. Лидеры общественного мнения начинают высказываться каждый по-своему. Не всегда, может, умело. Самое опасное – это когда затрагиваются чувства верующих. Мы не говорим, что вопрос можно решать, отрезая голову или расстреливая, но и государство должно следить за тем, чтобы не провоцировать людей на подобные поступки», - сказал парламентарий.
Валуев также заявил, что неправильно ставить знак равенства между позицией отдельного гражданина России и официальной позицией государства. «К примеру, на эту тему также высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сразу четко дал понять, что говорит как мусульманин. Причем здесь Россия?», - сказал он.
Кроме того, депутат объяснил, почему спортивные федерации не могут наказать Нурмагомедова за подобные высказывания. «Во-первых, у них нет такого права. В-вторых, он не нарушал устав никакой федерации. Поэтому это останется на совести только Хабиба», - сказал он.
Конфликт между представителями исламского мира и президентом Франции Эммануэлем Макроном вспыхнул после убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, который на уроках показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал убийство атакой на свободу слова и заявил о намерении защищать европейские ценности. На это жестко отреагировали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров, а муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и вовсе назвал Макрона «террористом номер один» за «нападки на мусульман».
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