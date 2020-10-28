Францию предупредили о риске терактов на фоне конфликта с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру с его изображением. Политик представлен полуголым с прохладительным напитком в руке и пристающим к служанке. Рисунок сопровождает подпись: «Эрдоган в частной жизни очень игрив». Турецкий лидер уже заявил, что «враги ислама», опубликовавшие карикатуру на него в Charlie Hebdo, «утонут в болоте ненависти и вражды».

Отношения Франции и Турции обострились после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда. Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить «просвещенный ислам» в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров заявил в интервью НСН, что ссора президентов Франции и Турции грозит перерасти в большой военный конфликт.

«Франция и ее граждане имеет право на высказывание своей позиции, и карикатура на пророка Мухаммеда - доказательство того, что там продолжат делать, что делали. Франция хочет оставаться демократической страной. Противостояние Франции и Эрдогана, исламского мира против Макрона продолжится, не исключаю дальнейших столкновений, но очень не хочется человеческих жертв. И я не уверен, что спецслужбы Франции смогут справиться с нынешней ситуацией в стране. Пока не вижу серьезных посылов, что не будет терактов, потому что уже выявленных террористов не могут выслать из страны», - заявил он.

По мнению Гончарова, сбавить обороты следует и Эрдогану, и Макрону.