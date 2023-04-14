Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ситуацию на фронте.

Зеленский сообщил о новых поставках военной техники из Польши

По его словам, также речь шла об оборонных потребностях Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях» - написал украинский лидер.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил от ЦРУ США информацию о коррумпированных украинских генералах и чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Сунака
ТЕГИ:СпецоперацияВеликобританияУкраинаВладимир Зеленский

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