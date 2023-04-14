Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ситуацию на фронте.
По его словам, также речь шла об оборонных потребностях Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях» - написал украинский лидер.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил от ЦРУ США информацию о коррумпированных украинских генералах и чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru