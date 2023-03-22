Володин: Поставки Киеву боеприпасов с ураном приведут к трагедии мирового масштаба
Решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном грозит трагедией мирового масштаба, от которой пострадает в первую очередь Европа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Лондон анонсировал передачу Киеву снарядов, которые содержат обедненный уран, напоминает телеканал «360».
Как отметил Володин, подобные боеприпасы использовали США в Югославии и Ираке. Применение таких снарядов спровоцировало заражение местности и рост онкологических заболеваний среди населения.
«Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обедненным ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что США и их союзники всеми силами превращают противостояние «до последнего украинца» в «войну до последнего европейца», пишет Ura.ru.
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