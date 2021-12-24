Великобритания приветствует слова России о готовности к переговорам с Западом

Лондон приветствует заявление Москвы о готовности к переговорам с Западом в январе 2022 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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«Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», — отметила дипломат. При этом она раскритиковала «агрессивную и подстрекательскую» риторику РФ в отношении Украины и НАТО.

Напомним, президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Запад мог бы относиться к России после распада СССР как к потенциальному союзнику, однако делал всё, чтобы дальше развалить её. После этого началось расширение НАТО на восток. НАТО никогда не говорила об отказе расширения на восток, заявил в ответ генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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