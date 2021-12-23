Псаки: США не готовы соглашаться с предложениями РФ по НАТО

США не готовы соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые касаются НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

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В Белом доме отметили, что подготовка к дипломатическим переговорам ведется. Обе стороны намерены провести их в начале января следующего года.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:БезопасностьСША
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