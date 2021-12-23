Псаки: США не готовы соглашаться с предложениями РФ по НАТО
США не готовы соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые касаются НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
В Белом доме отметили, что подготовка к дипломатическим переговорам ведется. Обе стороны намерены провести их в начале января следующего года.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Экс-премьер Франции вошел в совет директоров СИБУРа
- Псаки: США не готовы соглашаться с предложениями РФ по НАТО
- США готовы к переговорам по безопасности с РФ в январе
- Столтенберг опроверг слова Путина об обмане НАТО
- Внедорожник протаранил маршрутку в Москве, пострадали 10 человек
- Дик Мьюир возглавил сборную России по регби
- Дело о плохом теплоснабжении возбудили после пресс-конференции Путина
- «Это богопротивно»: Муфтий Альбир Крганов о браках трансгендеров
- Названы сроки объединения ПФР с Фондом соцстраха
- Собака-робот будет охранят Москву от самозахвата территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru