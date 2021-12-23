Столтенберг опроверг слова Путина об обмане НАТО

НАТО никогда не говорила об отказе расширения на восток. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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Столтенберг подчеркнул, что в учредительном договоре НАТО говорится, что каждое европейское государство может стать членом альянса, само вольно решать свою судьбу. Генсек НАТО также добавил, что «союзники отрицают, что обещания не расширяться на восток вообще когда-либо давались».

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заяил, что НАТО «надула» Россию. По словам президента, в Североатлантичсеком альянсе в 90-е годы обещали «ни одного дюйма на Восток», но нарушили свое слово.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
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